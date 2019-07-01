حساب “تاريخ آل سعود” على تويتر يكشف التاريخ الصحيح لمولد الملك عبدالعزيز

أكد حساب “تاريخ آل سعود” ، أن الملك عبدالعزيز -رحمه الله- ولد عام 1293 هـ / 1877 م . وكان الحساب على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تلقى سؤالاً من أحد المواطنين قال فيه : “الملك عبدالعزيز رحمة الله متى ولد بالتحديد، فهناك روايات تقول أنه ولد في عام 1285 ، والثانية: 1293 والثالثة 1295 والرابعة 1295 والخامسة 1296هـ” . ورد الحساب قائلاً : “ولد الملك عبدالعزيز في عام 1293 هـ / 1877 م ، وبالتحديد في تاريخ 18 ذو الحجة من عام 1293هـ” .

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