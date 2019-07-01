حـادث مروري بحائل يتسبب في حريق ضخم بشاحنتين إحداهما ناقلة وقود

وقع حـادث مروري مروع بين شاحنة وقود وشاحنة أخرى لنقل المواد الغذائية أمس (الأحد)، على مدخل مدينة حائل الشرقي؛ الأمر الذي تسبب في اشتعال حريق ضخم بالشاحنتين.
وتدخلت فرق الدفاع المدني للسيطرة على الحريق، ومنع انتشاره لمساحة أكبر، فيما اضطرت الجهات المعنية إلى إغلاق الطريق وإبعاد المركبات الأخرى حرصاً على سلامتها. بدوره، بّين المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بحائل المقدم نافع الحربي، وفقاً لـ”سبق”، أن فرق الدفاع المدني تمكنت من إخماد الحريق، مشيراً إلى أن الحـادث لم يصاب فيه أي شخص.
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