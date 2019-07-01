«السياحة العالمية» تدين جريمة الحوثيين ضد مطار أبها

أدان أمين عام منظمة الأمم المتحدة للسياحة العالمية، زوراب بولوليكاشفيلي، اليوم الإثنين، الهجمات الحوثية الأخيرة على مطار مدينة أبها الدولي بمنطقة عسير.
وشدَّد أمين منظمة الأمم المتحدة للسياحة العالمية، في رسالة وجهها إلى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أحمد بن عقيل الخطيب، عن ثقته في أن المملكة سوف تستمر في إبراز قوتها الاقتصادية والسياسية بعد هذا الحدث، خاصة أن مدينة أبها مسجلة كعاصمة للسياحة العربية في 2017.
كما عبَّر عن ارتياحه بخروج جميع المصابين في الهجمات من المستشفى، وهم الآن بصحة وعافية، مجددًا في هذا الصدد التزام منظمة السياحة العالمية بدعم الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وجهود رئيس مجلس إدارتها في مسيرة التنمية السياحية بالمملكة.
وتعرض مطار أبها الدولي لعدة هجمات بواسطة طائرات مسيرة وصواريخ، أطلقتها ميليشيا الحوثي الانقلابية الموالية لإيران، واستنكرت دول العالم تلك الهجمات التي استهدفت المدنيين، وأسفرت إحداها عن استشهاد مقيم سوري، وإصابة آخرين من عدة جنسيات.
وأدان الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) في 26 يونيو الماضي، العدوان الإرهابي من ميليشيات الحوثي الانقلابية (المدعومة من إيران) على مطار أبها الدولي.
وعبّر الاتحاد أيضًا عن إدانته أي استهداف للطيران المدني- ركابًا.. مرافق- وقدم تعازيه للشهيد وتمنياته بالشفاء لجميع المصابين.
كما أكدت الخارجية الأمريكية، أن هذه الهجمات المدعومة من إيران غير مقبولة، وهي أكثر استنكارًا؛ لأنها تستهدف المدنيين الأبرياء،
كما قال وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت، إنه مصدوم من التقارير التي تؤكد المزيد من الهجمات الحوثية على مطار أبها الدولي؛ ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين، واصفًا هذا الهجوم بأنه «جبان وطائش»، مؤكدًا إدانة المملكة المتحدة مثل هذه الأفعال بالكامل.
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