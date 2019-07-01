بالصور.. وفاة رجل وطفلين في حريق منزل مكدس بالمراتب الإسفنجية بشرائع المجاهدين

توفي رجل وطفلان من إحدى الجنسيات الآسيوية، إثر اختناقهم نتيجة كثافة تصاعد الأدخنة من حريق اشتعل في منزلهم الشعبي، بحي شرائع المجاهدين بالعاصمة المقدسة.

وأوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف، بأن بلاغًا ورد في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء أمس الأحد؛ مفاده وقوع حادث حريق بمنزل بحي شرائع المجاهدين.

وقال الشريف، إن الحادث كان عبارة عن اشتعال النار بمدخل منزل شعبي مكون من دور واحد مأهول بالساكنين، نجم عنه وفاة رجل في العقد الرابع من العمر، وطفلين من إحدى الجنسيات الآسيوية باختناق؛ نتيجة لكثافة وطبيعة المواد المشتعلة والتي كانت عبارة عن مراتب إسفنجية بكميات كبيرة تقع في صالة تفصل بين مخرج المنزل الوحيد والغرف التي وجد بها المتوفون.

وأكد الرائد «الشريف» أن فريق التحقيق بالإدارة باشر التعرف على مسببات الحادث، تنسيقًا مع الجهات المعنية، مقدمًا تعازي المديرية لذوي المتوفين.

وأهاب الشريف في الوقت نفسة بضرورة اتباع إرشادات ووسائل السلامة اللازمة، ومن ذلك تجنب التخزين في الأماكن غير المهيأة لذلك، واستخدام كواشف الدخان والمطفيات اليدوية وعدم ترك الأطفال بمفردهم دون رقيب؛ حرصًا على سلامتهم، راجيًا من الله السلامة للجميع.