معاقبة 80 منشأة إيواء مخالفة لنظام السياحة بالغلق في عسير

قال مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة عسير، محمد العمرة، إن اللجنة المكلفة بمتابعة تصحيح وضع المنشآت الإيوائية المخالفة لنظام السياحة في المنطقة، أنجزت إغلاق 80 منشأة مخالفة خلال شهر رمضان، تنفيذًا لتوجيه الأمير تركي بن طلال أمير المنطقة.

وأوضح العمرة، أن اللجنة تتكون من: «الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، أمانة المنطقة، الدفاع المدني، الشرطة، شركة الكهرباء»، مؤكدًا التمسك بتطبيق الاشتراطات الموحدة للجهات؛ بما يضمن الخروج بأفضل نتيجة من حيث توافر الأمن والسلامة، بالإضافة إلى متانة هذه المشاريع ووقوفها على قواعد صلبة.

وأشار العمرة، إلى أنه يجب على المستثمرين في منشآت «الإيواء السكني»، الالتزام باستخراج التراخيص اللازمة من الجهات الحكومية المختصة؛ بحيث يكونون تحت مظلة النظام، وذلك لمصلحة المستهلك والصناعة، وبالتالي مصلحة المستثمر نفسه.

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وشدَّد مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة عسير، على أن قسم التراخيص والجودة يقوم بجهود حثيثة لترسيخ ثقافة العمل المنظم، وفقًا لشروط كل القطاعات الإيوائية في المنطقة، إضافة إلى دوره في عملية التوعية بأهم الأنظمة الخاصة بهذا القطاع، إلى جانب دور الرقابة والمتابعة ورفع الكفاءة؛ بما يحقق تطلعات السياح والمواطنين.

وأضاف المهندس محمد العمرة، أنه قد تم تذليل الكثير من العقبات، التي كانت تقف أمام حركة التطوير، وذلك بعد كسب ثقة رجال الأعمال والمستثمرين ودعمهم بكل الإجراءات والتسهيلات، التي تحقق لهم استثمارات مميزة في منطقة واعدة مثل عسير.

وأفصح العمرة، أن قسم التراخيص نفَّذ زيارات تراخيص وتصنيف لـ١٦ منشأة سياحية خلال ذات الفترة.