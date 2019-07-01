«تعليم الشمالية» يدعو المعلمين والمعلمات المعينين للتسجيل بنظام المقابلات

دعا تعليم الحدود الشمالية ممثلًا بإدارة شؤون المعلمين والمعلمات المرشحين للتعيين بالمنطقة، للتسجيل بنظام المقابلات على الرابط التالي: اضغط هنا لتسجيل موعد لإجراء المقابلة الشخصية وفق الأيام المتاحة على النظام والمحددة من يوم الأحد 4 - 11 - 1440هـ إلى يوم الثلاثاء الموافق 6 - 11 - 1440 هـ.

وأوضح مدير إدارة شؤون المعلمين محمد السليم، أن على المرشحين والمرشحات ضرورة اصطحاب أصل المستندات التالية: المؤهل الدراسي، وإثبات الهوية الشخصي، والسجل الأكاديمي، والدبلوم التربوي لمن مؤهله غير تربوي في حال الحصول عليه، وصور شخصية 4×6 للمعلمين، ومشهد برقم الآيبان مصدق من البنك، مع صور منه عند إجراء المقابلة.

وأكد السليم، حضور المقابلة الشخصية للمعلمين (بالقاعة الكبرى - الدور الأرضي - بمبنى الإدارة العامة للتعليم بعرعر - شارع الملك فيصل)، وللمعلمات (بمكتب شؤون المعلمات بمبنى الإدارات النسائية بعرعر) شارع الملك فيصل بجانب مكتب البريد.