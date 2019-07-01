إزالة تعديات حي النوريّة ووادي جليل بمكة المكرمة

تمكن مراقبو لجنة التعديات ببلدية العمرة الفرعية بالتعاون مع إدارة الضبط الإداري من إزالة تعديات بنطاق البلدية.
وضبطت اللجنة عددًا من المخالفين أثناء قيامهم بتسوير أراضٍ وإحداث ابنية بطرق مخالفة وعشوائية على مواقع لا يملكون عليها صكوكًا شرعية.
وقال رئيس بلدية العمرة الفرعية المهندس عمر المالكي، إن الإزالة شملت تعديات على أراضيٍ متفرقة بمنقطة (النوريّة) حيث تم إزالة (6) أراضٍ مسورة بمساحة إجمالية بلغت (5) آلاف م2، وتمت إزالتها إزالة كلية.
وضمن جهود الأمانة للمحافظة على الممتلكات العامة أزالت لجنة التعديات ببلدية المعابدة الفرعية عدداً من الأراضي المسورة بحي وادي جليل بمكة المكرمة، حيث تمت إزالتها إزالة كلية.
وأكد رئيس بلدية العمرة الفرعية، بأن البلدية لن تتهاون في أداء واجبها بإزالة أي مخالفات أو تجاوزات، وستواصل مهامها في إزالة أي مواقع تعديات دون تأخر أو تهاون.
وأشار إلى أن هناك توجيهات صادرة بضرورة متابعة هذه المخالفات وإزالة أي تعديات على الأراضي والممتلكات العامة. لافتًا الى أنَّ البلدية قامت تكثيف الفرق الميدانية التي تعمل على مراقبة كافة الاحياء والمخططات السكنية في هذه المناطق للحد من انتشار مثل هذه الظواهر السلبية.
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