تنفيذ القتل تعزيرًا في مهربي «هيروين» و«ميثامفيتامين» بجدة

نفَّذت وزارة الداخلية، اليوم الإثنين، حُكم القتل تعزيرًا في مهربي هيروين في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة، وأوضحت الوزارة (في بيان) أنه تم إلقاء القبض على المدعو «أليف زادا انزار»، باكستاني الجنسية، عند قيامه بتهريب كمية من الهيروين المخدر، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب إليه، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه، والحُكم بقتله تعزيرًا.

وأضافت الداخلية، أنه تم تأييد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأيد من مرجعه، وتم تنفيذ حُكم القتل في الجاني «أليف زادا انزار» اليوم، في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة.

كما أوضحت الداخلية، أنه تم إلقاء القبض على المدعو «عبدالله خان كشميري» أفغانستاني الجنسية، عند قيامه بتهريب كمية من الهيروين المخدر والميثامفيتامين المؤثرة عقليًا، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب إليه، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه، والحُكم بقتله تعزيرًا.

وأضافت أنه تم تأييد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأيد من مرجعه، وتم تنفيذ حُكم القتل في الجاني «عبدالله خان كشميري» اليوم، في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة.

وأكدت وزارة الداخلية، حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين- حفظه الله- على محاربة المخدرات بأنواعها؛ لما تسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع، وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها، مستمدة منهجها من شرع الله القويم، وهي تحذّر في الوقت نفسه كل من يُقدم على ذلك، بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.