جامعة الملك سعود للعلوم الصحية تحقِّق رقمًا تعليميًا عالميًا

تمَّ تصنيف جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية، التابعة للحرس الوطني، ضمن أفضل 150 جامعة حديثة على مستوى العالم، وثاني أفضل جامعة محلية حديثة، وذلك حسب تصنيف صحيفة التايمز للتعليم العالي.

وأوضحت الجامعة عبر موقعها الإلكتروني، أنَّ التايمز البريطانية للتعليم العالي نشرت الترتيب السنوي للجامعات الحديثة، والتي يقلّ عمرها عن 50 عامًا على مستوى العالم للعام 2019م، وجاء اسم جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية لأول مرة ضمن تصنيف الجامعات الحديثة، لتكون بذلك ثاني أفضل جامعة حديثة في المملكة العربية السعودية، وواحدة من أفضل مائة وخمسين جامعة حديثة في العالم.

وأضافت جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية، أنَّ هذا التصنيف يأتي متفرعًا من تصنيف جامعات العالم الصادر في 26 سبتمبر من العام الماضي من نفس المنظمة، والذي ظهرت فيه الجامعة من ضمن أفضل 100 جامعة في قارة آسيا، وأفضل 500 جامعة على مستوى العالم.

وأشارت الجامعة إلى أنَّه من هذا المنطلق، تسعى لتكثيف جهودها للوصول إلى الريادة العالمية في تعليم العلوم الصحية والتميز في البحث العلمي ورعاية المريض وخدمة المجتمع سعيًا منها لتحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية للجامعة لتكون بدورها واحدة من أهم 5 جامعات محلية وأفضل 200 جامعة عالمية.

وجامعة الملك سعود للعلوم الصحية، عبارة عن جامعة حكومية متخصصة في العلوم الصحية، وتحظى باعتماد وزارة التعليم في المملكة لمختلف برامجها لمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، وقد مثلت البرامج الأكاديمية في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية، التابعة للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، النواة الأولى لها. ومع النمو المتسارع لهذه البرامج، وما أثمرت عنه من نتائج إيجابية في تأهيل كوادر سعودية في تخصصات الطب والعلوم الصحية، وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز– يرحمه الله– في الخامس من شهر صفر 1426هـ، بإنشاء الجامعة، واسمها: «جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية»، ومقرّها الرئيس في الرياض ولها فرعان في كل من جدة والأحساء.

