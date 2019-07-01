بتكلفة 20 مليون ريال.. بلدية العمار تباشر أعمالها في مقرها الجديد

باشرت بلدية مركز العمار بالقصيم عملها بمقرها الجديد، والواقع بطريق الملك عبدالعزيز.

وقال رئيس بلدية العمار المهندس نايف المخلفي: إنَّ المبنى بلغت تكاليف إنشائه الإجمالية 20 مليون ريال، ويبلغ اجمالي مسطح البناء للمبنى الجديد ٤٣٤٤ متر مربع، وأقيم على مساحة ١٩٠٠٠ متر مربع، ويتكون من ثلاثة طوابق.

وأضاف المهندس المخلفي، أنَّ المبنى الجديد يضم الإدارات الرئيسية والأقسام الإدارية والفنية، التي تمَّ تجهيزها بالاحتياجات والأجهزة كافة لانطلاق العمل.

وصمن رئيس بلدية العمار، توجيهات ومتابعة أمين منطقة القصيم المهندس محمد بن مبارك المجلي، التي أسهمت بسرعة الانتقال للمبنى الجديد لتسهل أداء العمل البلدي، وتقديم افضل الخدمات للمراجعين والمستفيدين من الخدمات البلدية بالمركز والمراكز التابعة له.