مصادر: استشهاد البطل عبدالله متنبك في الحد الجنوبي

كشفت مصادر لـ«عاجل» عن استشهاد وكيل الرقيب عبدالله إبراهيم متنبك، أمس، الأحد، في ميدان العزة والشرف في الحد الجنوبي ، وذلك أثناء أدائه واجبه دفاعًا عن دينه ووطنه، ليكون مصدر فخر واعتزاز لأسرته وقبيلته ولكافة أبناء مجتمعه.
وأوضحت المصادر أن البطل متنبك استشهد عندما كان يقوم بمهامّه الأمنية والعسكرية على الشريط الحدودي حمايةً لحدود البلاد مع زملائه المرابطين.
وأضافت المصادر أن تنسيقًا تم مع ذوي الشهيد متنبك لتسلم جثمانه، تمهيدًا لتشييع جنازته عصر اليوم الاثنين بجامع القرعاوي في محافظة أبوعريش بمنطقة جازان ودفنه بمقبرة قرية المريخية، علماً بأنه يسكن مع أسرته في قرية العزابية التابعة لمحافظة أبوعريش .
وسجل الشهيد متنبك اسمه ضمن الأبطال الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم وذويهم في سبيل الوطن وأمنه واستقراره.
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