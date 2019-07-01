3 مناطق تواجه أتربة وتدنيًا في مستوى الرؤية خلال الساعات المقبلة

وجَّهت الهيئة العامة للأرصاد، اليوم الاثنين، تنبيهات برياح وأتربة خلال الساعات المقبلة، على مناطق نجران وجازان وعسير.

وأشارت الأرصاد– عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر- إلى نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، يؤدّي إلى تدنٍّ في مستوى الرؤية على مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وثار، وحبونا، وخباش، وشرورة، ويدمة، تستمر حتى الساعة الـ6 مساءً.

من جانبها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات، خاصة لمرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.

كما نبَّهت الأرصاد من رياح نشطة وأتربة مثارة تؤدِّي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية على منطقة جازان وتشمل: أبوعريش، وأحد المسارحة، والحرث، والدرب، والريث، والطوال، والعراضة، وبيش، وجازان، وصامطة، وصبيا، وفرسان، وفيفا، وهروبن. مضيفةً أنَّ الحالة الجوية مستمرة حتى الساعة السابعة مساء اليوم.

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ووجَّهت هيئة الأرصاد تنبيهًا بأتربة مثارة وشبه انعدام في الرؤية، على منطقة عسير وتشمل: البرك وبيشة وتثليث، مضيفة أنَّ الحالة الجوية مستمرة حتى الساعة السادسة من مساء اليوم.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لليوم الاثنين، نشاطًا في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض ومنطقة نجران تمتدُّ إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، كذلك على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، كما يتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات جازان وعسير تمتدّ إلى الباحة.

وأشار التقرير إلى أنَّ حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

