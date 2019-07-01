تحرك السلطات السعودية عقب اكتشاف سرقات المساجد

أعلن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية ، الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، عن اكتشاف الوزارة لعمليات سرقة للتيار الكهربائي والمياه من المساجد.

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وصرّح آل الشيخ لصحيفة "عكاظ" إنه تم اكتشاف سرقة للمياه والتيار الكهربائي المخصصين لمساجد الوزارة من قبل محلات تجارية ومزارع ومساكن بعضها لأئمة ومؤذنين، فيما تتحمل الوزارة دفع فواتير الاستهلاك فيها".

وأضاف وزير الشؤون الإسلامية: "الوزارة ستحيل جميع المتورطين إلى الجهات المختصة لمحاسبتهم بأثر رجعي".

وتابع آل الشيخ: "الوزارة عممت في وقت سابق على جميع فروعها والتي أبلغت بدورها منسوبي المساجد بضرورة التقيد بالتعليمات والأنظمة الخاصة بإيصال التيار الكهربائي إلى المساجد وعدم التعدي عليها، مؤكدا أن الوزارة لن تتهاون أو تتراجع عن ملاحقة المتورطين في عمليات السرقة".