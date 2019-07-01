خادم الحرمين يأمر بترقية وتعيين 179 قاضياً بالعدل ويستقبل الأمراء والعلماء والمواطنين

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من جهة أخرى، استقبل خادم الحرمين الشريفين، في قصر السلام بجدة، أصحاب السمو الأمراء، وأصحاب الفضيلة العلماء والمعالي، وجمعاً من المواطنين الذين قدموا للسلام عليه، وفي بداية الاستقبال، أنصت الجميع لتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم تشرف الحضور بالسلام عليه - أيده الله -.
حضر الاستقبال، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، والأمير تركي الفيصل، ومستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير عبدالله بن منصور بن جلوي والأمير الدكتور بندر بن عبدالله بن تركي، والأمير وليد بن سعود بن عبدالعزيز، ومحافظ جدة، الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، والأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد والأمير سعود بن نواف بن سعود بن عبدالعزيز والأمير سعود بن عبدالله بن عبدالعزيز والأمير عبدالعزيز بن ممدوح بن عبدالعزيز ونائب أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، ووكيل إمارة منطقة مكة المكرمة المساعد للحقوق، الأمير فيصل بن محمد بن سعد، والأمير عبدالإله بن عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز ومستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة، الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، والأمير سعود بن فيصل بن مساعد بن سعود، والأمير عبدالرحمن بن نايف بن فيصل، والأمير نواف بن سعود، والأمير سلطان بن عبدالعزيز بن هذلول.
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