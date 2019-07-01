السعودية اليوم / "الأرصاد" تنبه من رياح مثيرة للأتربة والغبار على منطقة جازان



جيزان 28 شوال 1440 هـ الموافق 01 يوليو 2019 م واس

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى تدني مستوى الرؤية على منطقة جازان، تشمل مدينة جيزان ومحافظات "أبو عريش" وأحد المسارحة والحرث والدرب والريث والطوال والعارضة وبيش وصامطة وصبيا وفرسان وفيفا وهروب، مفيدةً أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان, سالكي الطرق إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء هبوب العواصف الرملية التي تحد من مستوى الرؤية خاصة على الطرق السريعة ، فضلاً عن التقيد بتعليمات السلامة.

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13:36ت م

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