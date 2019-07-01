

جيزان 28 شوال 1440 هـ الموافق 01 يوليو 2019 م واس

تسلَّم معالي مدير جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني اليوم، التقرير الخاص بعمادة التعليم الإلكتروني وتقنية المعلومات، وذلك خلال استقباله بمكتبه عميد عمادة التعليم الإلكتروني وتقنية المعلومات الدكتور إبراهيم بن أحمد غاشم، وعدداً من مسؤولي العمادة.

واطلع معالي مدير الجامعة على ما اشتمل عليه التقرير من إحصائيات أعداد الطلاب والطالبات بمقررات التعليم الإلكتروني، وخدمات العمادة لمنسوبي الجامعة، وإحصائيات التشغيل والنظام، والحماية، والتعاملات الإلكترونية، ونظام المكتبات.

وأكد الدكتور القحطاني أن عمادة التعليم الإلكتروني وتقنية المعلومات يعول عليها كثير من المهام التطويرية لتقديم الحلول التقنية وتوسيع الشراكة المجتمعة وخدمة البيئتين الداخلية والخارجية، وفق برنامج التحول الوطني للتعاملات الإلكترونية الحكومية "يسر" بمختلف آلياته الرقمية في ظل رؤية المملكة 2030.

بدوره أوضح عميد عمادة التعليم الإلكتروني وتقنية المعلومات أن العمادة تعمل على إيجاد أحدث التقنيات والأنظمة الرقمية والإدارية والأكاديمية، والتوظيف الأمثل والمدروس للتعليم الإلكتروني وتقنية المعلومات للمساهمة في تحقيق الأهداف الإستراتيجية للجامعة في إطار رؤية المملكة 2030 ووفقاً لمعايير الجودة العالمية، مبيناً أن العمادة تسهم في دعم مسيرة التطور العلمي التي تشهدها المملكة بشكل عام، وجامعة جازان بشكل خاص، من خلال تطبيق أحدث وسائل التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد، المتبعة في أفضل الجامعات العالمية.

// انتهى //

13:25ت م

0071





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مدير جامعة جازان يتسلم تقرير عمادة التعليم الإلكتروني وتقنية المعلومات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.