السعودية اليوم / انطلاق فعاليات برنامج " الممارسات الزراعية السليمة لإنتاج الفاكهة الاستوائية "



جيزان 28 شوال 1440 هـ الموافق 01 يوليو 2019 م واس

افتتح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان المهندس غانم بن حامد الجذعان أمس، فعاليات البرنامج التدريبي الذي ينفذه مركز التدريب الزراعي بجازان تحت عنوان "الممارسات الزراعية السليمة لإنتاج الفاكهة الاستوائية"، بحضور عدد من المزارعين بالمنطقة، وذلك بمقر مركز الأبحاث الزراعية بجازان.

ونوه مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بجازان بالدور الذي توليه وزارة البيئة والمياه والزراعة في عقد العديد من البرامج التدريبية للمختصين وتكثيف التطبيقات العملية لنقلها إلى المزارعين.

من جهته أكد مدير مركز التدريب الزراعي بجازان عبده بن ابراهيم الصميلي، أهمية البرنامج الذي يستهدف على مدى خمسة أيام، الفنيين والمهندسين والمرشدين الزراعيين بالمنطقة، سعياً لتحقيق ممارسات زراعية سليمة لإنتاج الفاكهة الاستوائية مع رفع كفاءة وتحسين الإنتاج، من خلال تقديم خدمات إرشادية عالية الاحترافية لنهوض بالقطاع الزراعي للمستوى المأمول والإسهام في تحقيق الأمن الغذائي.

وبين الصميلي أن البرنامج سيتناول العديد من الموضوعات حول التعريف بالممارسات الزراعية السليمة وأهدافها ومعايرها وتشريعاتها ونتائجها والخطوات الواجب اتباعها قبل الحصاد والممارسات الزراعية الجيدة لإنتاج ألفاكهة الاستوائية ومكافحة الآفات الزراعية وطرق الإنتاج السليم في المزرعة من خلال تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة لإنتاج الفاكهة الاستوائية، وأهمية تخطيط البرامج الإرشادية للفاكهة ورعاية أشجار الفاكهة الاستوائية والزيارات الميدانية وتطبيقات عملية صحة ونظافة وتدريب العاملين.

// انتهى //

12:51ت م

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