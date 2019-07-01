السعودية اليوم / هيئة الأمر بالمعروف تستعد لإقامة ملتقى خبرات الأول بمدينة الرياض



الرياض 28 شوال 1440 هـ الموافق 01 يوليو 2019 م واس

صدرت موافقة معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، على إقامة ملتقى خبرات الأول بمدينة الرياض، الذي تنظمه وكالة التخطيط والتطوير بالرئاسة العامة ممثلة في وحدة الخبرة والمعرفة.

وأوضح وكيل التخطيط والتطوير بالرئاسة العامة المشرف العام رئيس لجنة تنظيم الملتقى خالد بن محمد الناصر, أن الفكرة انبثقت من الرغبة في عرض أفضل الخبرات العلميّة والعمليّة في جميع المجالات التخصّصيّة لأعمال الرئاسة العامّة وإبرازها والاستفادة منها، مشيراً لأهمية توثيق ونشر الخبرات والاستفادة من الكوادر البشرية المتميّزة في الرئاسة العامة بحسب الخبرات المعرفية المتخصّصة لديهم.

يذكر أن الملتقى يستهدف منسوبي الرئاسة العامة، ويهدف إلى إبراز خبراتهم ونشرها بجميع فروعها وتطويرهم والاستفادة منهم، إلى جانب تبادل الخبرات والمعارف بين منسوبي الرئاسة العامّة.

يأتي هذا الملتقى امتداداً للبرامج النوعيّة التطويريّة المتميّزة التي تقيمها الرئاسة العامة، لتسير بها نحو النجاح في أعمالها، وذلك تحقيقاً لتطلّعات ولاة أمر هذه البلاد - حفظهم الله -، وبمتابعة واهتمام من معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن السند, الذي وجه بتشكيل لجنة تنظيمية والبدء في ترتيب أعمال الملتقى وإعداد محاوره.

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12:50ت م

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