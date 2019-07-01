شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الجبير يشارك في جلسة نقاش نظمها معهد اقتصاديات الطاقة الياباني في طوكيو والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 12:50 مساءً, 1 يوليو 2019 م شارك معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير اليوم، في جلسة نقاش نظمها معهد اقتصاديات الطاقة الياباني في العاصمة طوكيو، بحضور عدد من الأكاديميين والمفكرين والباحثين الاستراتيجيين، وذلك على هامش ترؤس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وفد المملكة في قمة العشرين التي عقدت في مدينة أوساكا اليابانية.

واستعرض معاليه خلال مشاركته في الجلسة أبرز محطات زيارة سمو ولي العهد لليابان، وآفاق التعاون بين البلدين الصديقين وفق الرؤية السعودية اليابانية 2030، وخاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية.

وأكد الجبير مواقف المملكة العربية السعودية تجاه أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | الجبير يشارك في جلسة نقاش نظمها معهد اقتصاديات الطاقة الياباني في طوكيو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.