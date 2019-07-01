جامعة الملك سعود تطوّر آلية تصميم وتحليل نظم المعلومات بكلية الآداب

2019-07-01

متابعات الخليج 365 - واس

نيابة عن مدير جامعة الملك سعود الدكتور بدران العمر، وقع وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور خالد بن ابراهيم الحميزي، ونائب الرئيس التنفيذي لشركة “نسيج” المهندس عبد الله الطريفي اتفاقية تعاون بين الجامعة ممثلةً بقسم علم المعلومات بكلية الآداب وأكاديمية نسيج للتعاون في مجال تخزين واسترجاع المعلومات وتصميم وتحليل نظم المعلومات ودعم وتطوير القيادات العاملة في القطاع المعرفي والأكاديمي وتدريب طلاب قسم علم المعلومات لإكسابهم المهارات العلمية في المجالات ذات العلاقة بطبيعة تخصصهم، ودعم برامج الدراسات العليا في القسم.

وأوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور خالد الحميزي أن الجامعة تعد إحدى الجامعات الرائدة في المملكة بتبني وتشجيع الشراكة مع القطاع الخاص, في مجال التعليم الجامعي, وإعداد الكوادر العلمية المؤهلة تأهيلاً علمياً عالياً، مبينًا أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار تطوير مهارات منسوبي كلية الآداب العلمية والمعرفية في مجال نظم المعلومات.

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ومن جانبه أفاد صاحب السمو الأمير الدكتور نايف بن ثنيان عميد كلية الآداب أن مثل هذه الاتفاقيات المثمرة للتعاون المشترك بين الجامعة والقطاع الخاص تتلخص في دعم البحث العلمي والدراسات العليا وذلك في إطار مانصت عليه رؤية المملكة 2030، وفي ظل الدعم الذي يجده قطاع التعليم والجامعات في المملكة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – والعمل على توطيد العلاقة بسوق العمل من خلال تنفيذ برامج ومشروعات تعاونية وبحثية تخدم الوطن.

بدوره قال رئيس قسم علم المعلومات بكلية الآداب الدكتور جبريل بن حسن العريشي: إن القسم تمكن من النهوض والتطوير والتواصل مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة ومنها أكاديمية نسيج التي تعنى بالقطاع المعرفي والأكاديمي لإقامة تعاون بناء ولتنفيذ الفعاليات والبرامج المبتكرة لتعزيز الشراكة فيما بينهما خاصة في القطاع المعرفي والأكاديمي وأهمه تدريب طلاب القسم لإكسابهم المهارات العملية في مجال تخزين المعلومات واسترجاعها وتحليلها والاستفادة من التقنية الحديثة في التعامل مع المعلومات وكيفية التواصل بين أنظمتها بالإضافة إلى إيجاد بيئة عمل مناسبة وفي الوقت نفسه الاستفادة من خبرات أعضاء هيئة التدريس في تقديم الاستشارات العلمية والتعاون بين الطرفين في إعداد وتنفيذ المشاريع البحثية.

حضر توقيع الاتفاقية مساعد وكيل الجامعة للعلاقات الصناعية والأعمال الدكتور أديب بن عبدالله الخليل ، ووكلاء كلية الآداب وعدد رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس.