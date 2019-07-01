2019-07-01

أبرز التوترات بين تركيا وألمانيا.. الفشل يطارد أنقرة في علاقتها ببرلين

متابعات الخليج 365 - الرياض

حالة من التوتر تخيم على العلاقات بين تركيا وألمانيا خاصة بعد اعتراف البرلمان الألماني في وقت سابق بتورط الأتراك في مذبحة الأرمن.

كما رفضت ألمانيا مساعدة تركيا اقتصادياً في ظل حالة الانهيار الاقتصادي التي تشهدها تركيا، وتراجع الليرة التركية لأدنى مستوياتها على الإطلاق.

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بينما اتهمت الحكومة التركية ألمانيا بدعم الانقلاب الذي كاد أن يطيح بأردوغان في 15 يوليو 2016.

وفي تطور لافت اندلعت المظاهرات المعارضة لأردوغان في ألمانيا أكثر من مرة، كما أعلنت ألمانيا سحب قواتها من تركيا.