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فيديوجرافيك.. ألمانيا تحجم نفوذ الأئمة الأتراك
متابعات الخليج 365 - الرياض
بدأت السلطات الألمانية في تحجيم نفوذ الأئمة الأتراك في محاولة للحدّ من تأثيرهم على المسلمين في ألمانيا.
جاء ذلك بعد أن تنبهت الحكومة الألمانية لخطر النفوذ التركي، من خلال تمويل أنقرة لـ 900 مسجد في ألمانيا، ونجاحها في ضم 900 ألف عضو، كما دعمت أنقرة تزايد الأئمة الأتراك بهدف التأثير على 5 ملايين مسلم.
السلطات الألمانية من جهتها، تنبهت للاختراق، وفتحت باب التدريب للأئمة، وسعت لتحجيم النفوذ التركي، كما بدأت حملة لمداهمة المشبوهين منذ 2017.
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