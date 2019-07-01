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الأضخم في عهد ترامب.. المملكة دائنة للولايات المتحدة بـ177 مليار دولار
متابعات الخليج 365 - ترجمة: محمود نبيل
سلطت شبكة بلومبرغ الأمريكية الضوء على الديون الخارجية للحكومة في الولايات المتحدة، والتي أتت عن طريق سلسلة من عمليات بيع السندات، وأكدت أن المملكة صاحبة أسرع وتيرة للشراء في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
المملكة تتفوق
وقالت الشبكة الأمريكية ذات دوائر الاتصال الاقتصادية الواسعة، سواء في الولايات المتحدة أو على مستوى العالم، إن المملكة استطاعت أن ترفع وتيرة شراء سندات الحكومة الأمريكية بمعدلات فاقت غيرها من البلدان على مدى أكثر من عامين ونصف.
وأشارت إلى أن المملكة دائنة للولايات المتحدة بأكثر من 177 مليار دولار، وذلك بعد أن رفعت من وتيرة شراء السندات الحكومية منذ مجيء ترامب إلى البيت الأبيض في يناير من العام قبل الماضي.
مكاسب مختلفة للمملكة
وتناولت بلومبرغ العديد من المكاسب التي تجنيها المملكة من اتباع هذا النهج، حيث أكدت أنه بعيدًا عن السياسة، تحقق السعودية العديد من المكاسب الاقتصادية، أبرزها ارتفاع عائدات النفط، والابتعاد عن أي مخاطرة اقتصادية.
وأضافت أن شراء السندات الأمريكية، وهي ذات عائد إيجابي على المستوى الاقتصادي، يمكن أن يكون بمثابة تعزيز لنهج الرياض في الابتعاد عن السندات ذات العائدات السلبية.
وبالنظر إلى حجم العجز الكبير في الولايات المتحدة بسبب التخفيضات الضريبية التي قام بها الرئيس الأمريكي ترامب، فإن احتياجات التمويل الأمريكية لا تزال بحاجة إلى المزيد من المبالغ.
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