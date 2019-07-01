، وزير الثقافة يبحث مع حاكمة طوكيو فرص التبادل الثقافي ،

- 1/2
- 2/2
الْتقى الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الثقافة محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا اليوم، حاكمة طوكيو "يوريكو كويكي"، في العاصمة اليابانية طوكيو.
وبحث مع حاكمة طوكيو فرص التبادل الثقافي بين المملكة العربية السعودية واليابان.
وأكد وجود فرص كبيرة للشراكات الثقافية بين البلدين؛ في ظل ما يحظى به قطاع الثقافة في المملكة من رعاية ودعم غير محدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، حفظهما الله.
ودعا حاكمة طوكيو لزيارة محافظة العلا واكتشاف البعد التاريخي والحضاري في المحافظة الغنية بالتراث الطبيعي والإنساني.
وزير الثقافة يبحث مع حاكمة طوكيو فرص التبادل الثقافيوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-07-01
الْتقى الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الثقافة محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا اليوم، حاكمة طوكيو "يوريكو كويكي"، في العاصمة اليابانية طوكيو.
وبحث مع حاكمة طوكيو فرص التبادل الثقافي بين المملكة العربية السعودية واليابان.
وأكد وجود فرص كبيرة للشراكات الثقافية بين البلدين؛ في ظل ما يحظى به قطاع الثقافة في المملكة من رعاية ودعم غير محدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، حفظهما الله.
ودعا حاكمة طوكيو لزيارة محافظة العلا واكتشاف البعد التاريخي والحضاري في المحافظة الغنية بالتراث الطبيعي والإنساني.
01 يوليو 2019 - 28 شوّال 1440
12:52 PM
دعاها لزيارة محافظة العلا واكتشاف البعد التاريخي والحضاري لها
الْتقى الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الثقافة محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا اليوم، حاكمة طوكيو "يوريكو كويكي"، في العاصمة اليابانية طوكيو.
وبحث مع حاكمة طوكيو فرص التبادل الثقافي بين المملكة العربية السعودية واليابان.
وأكد وجود فرص كبيرة للشراكات الثقافية بين البلدين؛ في ظل ما يحظى به قطاع الثقافة في المملكة من رعاية ودعم غير محدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، حفظهما الله.
ودعا حاكمة طوكيو لزيارة محافظة العلا واكتشاف البعد التاريخي والحضاري في المحافظة الغنية بالتراث الطبيعي والإنساني.
، وزير الثقافة يبحث مع حاكمة طوكيو فرص التبادل الثقافي ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الثقافة يبحث مع حاكمة طوكيو فرص التبادل الثقافي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.