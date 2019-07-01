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أعلنت شركة المياه الوطنية بموقعها الرسمي www.nwc.com.sa أسماء المرشحين المقبولين مبدئياً لوظائف برامج التشغيل والصيانة في الإدارات العامة لخدمات المياه في جميع مناطق المملكة والمعلن عنها سابقاً للوظائف المعلنة البالغ عددها (293) وظيفة، حيث بلغ عددهم (1564) مرشحاً.
ونوّهت الشركة إلى أنه سيتم التواصل مع المرشحين في القوائم المرفقة من خلال إرسال رسائل نصية (SMS) لتحديد مواعيد ومواقع المقابلات الشخصية.
وفيما يلي رابط الأسماء: https://www.nwc.com.sa/Arabic/Documents/Candidates.pdf.
بالأسماء .. المقبولون مبدئياً بوظائف تشغيل وصيانة خدمات "المياه"عبدالحكيم شار الخليج 365 2019-07-01
أعلنت شركة المياه الوطنية بموقعها الرسمي www.nwc.com.sa أسماء المرشحين المقبولين مبدئياً لوظائف برامج التشغيل والصيانة في الإدارات العامة لخدمات المياه في جميع مناطق المملكة والمعلن عنها سابقاً للوظائف المعلنة البالغ عددها (293) وظيفة، حيث بلغ عددهم (1564) مرشحاً.
ونوّهت الشركة إلى أنه سيتم التواصل مع المرشحين في القوائم المرفقة من خلال إرسال رسائل نصية (SMS) لتحديد مواعيد ومواقع المقابلات الشخصية.
وفيما يلي رابط الأسماء: https://www.nwc.com.sa/Arabic/Documents/Candidates.pdf.
01 يوليو 2019 - 28 شوّال 1440
12:13 PM
فيما نوّهت الشركة إلى أنه سيتم التواصل مع المرشحين عبر "sms"
أعلنت شركة المياه الوطنية بموقعها الرسمي www.nwc.com.sa أسماء المرشحين المقبولين مبدئياً لوظائف برامج التشغيل والصيانة في الإدارات العامة لخدمات المياه في جميع مناطق المملكة والمعلن عنها سابقاً للوظائف المعلنة البالغ عددها (293) وظيفة، حيث بلغ عددهم (1564) مرشحاً.
ونوّهت الشركة إلى أنه سيتم التواصل مع المرشحين في القوائم المرفقة من خلال إرسال رسائل نصية (SMS) لتحديد مواعيد ومواقع المقابلات الشخصية.
وفيما يلي رابط الأسماء: https://www.nwc.com.sa/Arabic/Documents/Candidates.pdf.
، بالأسماء .. المقبولون مبدئياً بوظائف تشغيل وصيانة خدمات "المياه" ،
المصدر : الخليج 365
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