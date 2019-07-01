، تونس .. المملكة تحصد 5 جوائز في الدورة الـ 20 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ،

محمد بن مسعود - الدمام - حصلت على جائزة الإبداع في التقديم وفي مجال المسلسلات عن مسلسل "شيرشات"

حصدت المملكة خمس جوائز في الدورة الـ 20 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، الذي اختتم فعالياته ليلة أمس بمقر مدينة الثقافة في تونس العاصمة، بمشاركة ممثلين عن الهيئات الأعضاء في الاتحاد، وعدد كبير من المختصين في المجالين السمعي البصري، ونجوم الفن والثقافة العرب.

شهد الحفل الختامي الذي خُصص فنياً لدولة فلسطين؛ ضيف شرف هذه الدورة، توزيع جوائز المهرجان الإذاعية والتلفزيونية في مختلف الأصناف الإذاعية والتلفزيونية؛ حيث تُوجت الإذاعة السعودية بثلاث جوائز في المسابقات الإذاعية الرئيسة، وهي: الجائزة الثانية في مجال الدراما الكوميدية عن برنامج "سناب شات"، والجائزة الثانية في مجال البرامج التوجيهية للأطفال عن برنامج "قادة المستقبل"، والجائزة الثانية في مجال نشرات الأخبار مناصفة.

كما حصدت هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية، جائزة الإبداع في التقديم لفئة جوائز المسابقات التلفزيونية، والجائزة الأولى في مجال المسلسلات عن مسلسل "شيرشات".

كما تزامن الحفل مع اختتام فعاليات معرض "الأسبو" وسوق البرامج الإذاعية والتلفزيونية اللذين قدما طيلة أيام المهرجان أهم التحولات في مجال تكنولوجيا الاتصال ومواكبتها للتطورات التي شهدها المجال الإعلامي، وخاصة الإذاعي والتلفزيوني.