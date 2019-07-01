، وزير الشؤون البلدية يصدر قرارًا بتدوير عدد من رؤساء بلديات الباحة ،

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أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصيبي، قرارًا يقضي بتدوير عدد من رؤساء البلديات بمنطقة الباحة؛ وذلك ضمن خطة الوزارة الهادفة للارتقاء بمستوى الخدمات البلدية في جميع مدن ومحافظات المملكة.
وشَمِل القرار تكليفَ المهندس عوض بن ملفي القحطاني رئيسًا لبلدية محافظة بلجرشي، ومحمد بن خميس العويفي رئيسًا لبلدية محافظة قلوة، وعلي بن عبدالرحمن المحيا رئيسًا لبلدية محافظة العقيق.
وتضمّن القرار تبليغ أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط، بالتكليفات الجديدة التي شملتها حركة التدوير لاعتماد القرار واختيار بديلين مؤقتين لرئاسة بلديتيْ المخواة والحجرة وفق ضوابط الترشيح، والرفع بمرشح لرئاسة تلك البلديتين بصفة مستمرة؛ حيث أصدر أمين المنطقة قرارًا إداريًّا بتكليف مفلح بن عشق الغامدي رئيسًا لبلدية محافظة المخواة، والمهندس علي بن أحمد العمري رئيسًا لبلدية محافظة الحجرة.
وأعرب كل من شملهم القرار، عن خالص شكرهم وتقديرهم لوزير الشؤون البلدية والقروية على هذه الثقة الغالية، التي ستكون حافزًا لبذل المزيد من الجهد والعطاء؛ للمساهمة في تطوير الخدمات، ورفع مستوى الأداء لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
وزير الشؤون البلدية يصدر قرارًا بتدوير عدد من رؤساء بلديات الباحةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-07-01
أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصيبي، قرارًا يقضي بتدوير عدد من رؤساء البلديات بمنطقة الباحة؛ وذلك ضمن خطة الوزارة الهادفة للارتقاء بمستوى الخدمات البلدية في جميع مدن ومحافظات المملكة.
وشَمِل القرار تكليفَ المهندس عوض بن ملفي القحطاني رئيسًا لبلدية محافظة بلجرشي، ومحمد بن خميس العويفي رئيسًا لبلدية محافظة قلوة، وعلي بن عبدالرحمن المحيا رئيسًا لبلدية محافظة العقيق.
وتضمّن القرار تبليغ أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط، بالتكليفات الجديدة التي شملتها حركة التدوير لاعتماد القرار واختيار بديلين مؤقتين لرئاسة بلديتيْ المخواة والحجرة وفق ضوابط الترشيح، والرفع بمرشح لرئاسة تلك البلديتين بصفة مستمرة؛ حيث أصدر أمين المنطقة قرارًا إداريًّا بتكليف مفلح بن عشق الغامدي رئيسًا لبلدية محافظة المخواة، والمهندس علي بن أحمد العمري رئيسًا لبلدية محافظة الحجرة.
وأعرب كل من شملهم القرار، عن خالص شكرهم وتقديرهم لوزير الشؤون البلدية والقروية على هذه الثقة الغالية، التي ستكون حافزًا لبذل المزيد من الجهد والعطاء؛ للمساهمة في تطوير الخدمات، ورفع مستوى الأداء لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
01 يوليو 2019 - 28 شوّال 1440
11:49 AM
ضمن خطة الوزارة الهادفة للارتقاء بمستوى الخدمات البلدية بمدن المملكة
أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصيبي، قرارًا يقضي بتدوير عدد من رؤساء البلديات بمنطقة الباحة؛ وذلك ضمن خطة الوزارة الهادفة للارتقاء بمستوى الخدمات البلدية في جميع مدن ومحافظات المملكة.
وشَمِل القرار تكليفَ المهندس عوض بن ملفي القحطاني رئيسًا لبلدية محافظة بلجرشي، ومحمد بن خميس العويفي رئيسًا لبلدية محافظة قلوة، وعلي بن عبدالرحمن المحيا رئيسًا لبلدية محافظة العقيق.
وتضمّن القرار تبليغ أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط، بالتكليفات الجديدة التي شملتها حركة التدوير لاعتماد القرار واختيار بديلين مؤقتين لرئاسة بلديتيْ المخواة والحجرة وفق ضوابط الترشيح، والرفع بمرشح لرئاسة تلك البلديتين بصفة مستمرة؛ حيث أصدر أمين المنطقة قرارًا إداريًّا بتكليف مفلح بن عشق الغامدي رئيسًا لبلدية محافظة المخواة، والمهندس علي بن أحمد العمري رئيسًا لبلدية محافظة الحجرة.
وأعرب كل من شملهم القرار، عن خالص شكرهم وتقديرهم لوزير الشؤون البلدية والقروية على هذه الثقة الغالية، التي ستكون حافزًا لبذل المزيد من الجهد والعطاء؛ للمساهمة في تطوير الخدمات، ورفع مستوى الأداء لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
، وزير الشؤون البلدية يصدر قرارًا بتدوير عدد من رؤساء بلديات الباحة ،
المصدر : الخليج 365
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