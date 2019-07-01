، "الحبوب" تنتهي من ترسية الدفعة الثالثة من القمح المستورد هذا العام ،

- 1/2
- 2/2
أتمّت المؤسسة العامة للحبوب، إجراءات ترسية الدفعة الثالثة من القمح المستورد لهذا العام 1440 / 1441 هـ (2019 م) بكمية (730) ألف طن من القمح الصلب من مناشئ الاتحاد الأوروبي، وأستراليا، وأمريكا الجنوبية والشمالية؛ باستثناء كندا.
وأوضح محافظ المؤسسة المهندس أحمد بن عبد العزيز الفارس؛ في تصريح له اليوم، أن التعاقد على هذه الدفعة يأتي في إطار تغطية الاحتياجات المحلية والمحافظة على الاحتياطي الإستراتيجي من القمح، وسيكون وصول الدفعة الثالثة المتعاقد عليها هذا العام خلال الفترة سبتمبر - نوفمبر 2019 م، بواقع 12 باخرة، موزعة على 7 بواخر لميناء جدة الإسلامي بكمية 425 ألف طن، وعدد 4 بواخر لميناء الملك عبد العزيز بالدمام بكمية 250 ألف طن، وباخرة واحدة لميناء جازان بكمية 55 ألف طن.
وأفاد بأنه تمّ دعوة 21 شركة عالمية متخصصة في تجارة الحبوب تقدمت منها 12 شركة للمنافسة، وتمت الترسية على 4 شركات، وبترسية الدفعة الثالثة من القمح المستورد هذا العام تكون المؤسسة قد تعاقدت على نحو مليونَي طن، ويمكن للمهتمين استعراض أسعار الترسية لمناقصات المؤسسة من خلال موقعها الإلكتروني http://www.sago.gov.sa/Import/Wheat.
"الحبوب" تنتهي من ترسية الدفعة الثالثة من القمح المستورد هذا العاموكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-07-01
أتمّت المؤسسة العامة للحبوب، إجراءات ترسية الدفعة الثالثة من القمح المستورد لهذا العام 1440 / 1441 هـ (2019 م) بكمية (730) ألف طن من القمح الصلب من مناشئ الاتحاد الأوروبي، وأستراليا، وأمريكا الجنوبية والشمالية؛ باستثناء كندا.
وأوضح محافظ المؤسسة المهندس أحمد بن عبد العزيز الفارس؛ في تصريح له اليوم، أن التعاقد على هذه الدفعة يأتي في إطار تغطية الاحتياجات المحلية والمحافظة على الاحتياطي الإستراتيجي من القمح، وسيكون وصول الدفعة الثالثة المتعاقد عليها هذا العام خلال الفترة سبتمبر - نوفمبر 2019 م، بواقع 12 باخرة، موزعة على 7 بواخر لميناء جدة الإسلامي بكمية 425 ألف طن، وعدد 4 بواخر لميناء الملك عبد العزيز بالدمام بكمية 250 ألف طن، وباخرة واحدة لميناء جازان بكمية 55 ألف طن.
وأفاد بأنه تمّ دعوة 21 شركة عالمية متخصصة في تجارة الحبوب تقدمت منها 12 شركة للمنافسة، وتمت الترسية على 4 شركات، وبترسية الدفعة الثالثة من القمح المستورد هذا العام تكون المؤسسة قد تعاقدت على نحو مليونَي طن، ويمكن للمهتمين استعراض أسعار الترسية لمناقصات المؤسسة من خلال موقعها الإلكتروني http://www.sago.gov.sa/Import/Wheat.
01 يوليو 2019 - 28 شوّال 1440
11:38 AM
في إطار تغطية الاحتياجات المحلية والمحافظة على الاحتياطي الإستراتيجي
أتمّت المؤسسة العامة للحبوب، إجراءات ترسية الدفعة الثالثة من القمح المستورد لهذا العام 1440 / 1441 هـ (2019 م) بكمية (730) ألف طن من القمح الصلب من مناشئ الاتحاد الأوروبي، وأستراليا، وأمريكا الجنوبية والشمالية؛ باستثناء كندا.
وأوضح محافظ المؤسسة المهندس أحمد بن عبد العزيز الفارس؛ في تصريح له اليوم، أن التعاقد على هذه الدفعة يأتي في إطار تغطية الاحتياجات المحلية والمحافظة على الاحتياطي الإستراتيجي من القمح، وسيكون وصول الدفعة الثالثة المتعاقد عليها هذا العام خلال الفترة سبتمبر - نوفمبر 2019 م، بواقع 12 باخرة، موزعة على 7 بواخر لميناء جدة الإسلامي بكمية 425 ألف طن، وعدد 4 بواخر لميناء الملك عبد العزيز بالدمام بكمية 250 ألف طن، وباخرة واحدة لميناء جازان بكمية 55 ألف طن.
وأفاد بأنه تمّ دعوة 21 شركة عالمية متخصصة في تجارة الحبوب تقدمت منها 12 شركة للمنافسة، وتمت الترسية على 4 شركات، وبترسية الدفعة الثالثة من القمح المستورد هذا العام تكون المؤسسة قد تعاقدت على نحو مليونَي طن، ويمكن للمهتمين استعراض أسعار الترسية لمناقصات المؤسسة من خلال موقعها الإلكتروني http://www.sago.gov.sa/Import/Wheat.
، "الحبوب" تنتهي من ترسية الدفعة الثالثة من القمح المستورد هذا العام ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "الحبوب" تنتهي من ترسية الدفعة الثالثة من القمح المستورد هذا العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.