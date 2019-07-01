آل الشيخ لـ«عكاظ»: إحالة سارقي كهرباء المساجد للنيابة.. بينهم أئمة ومؤذنون

دبي - بواسطة محمد فارس عبدالله الداني (جدة) @aaaldani

كشف وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ لـ«عكاظ» عن قيام الوزارة بتعقب عمليات سرقة التيار الكهربائي والمياه من المساجد.

وأكد آل الشيخ، ردا على سؤال «عكاظ» عن هذه الحالات، اكتشاف سرقة المياه والتيار الكهربائي المخصصين لمساجد الوزراة من قبل محلات تجارية ومزارع ومساكن بعضها لأئمة ومؤذنين، فيما تتحمل الوزارة دفع فواتير الإستهلاك فيها.

وشدد على أن الوزارة ستحيل المتورطين إلى الجهات المختصة لمحاسبتهم بأثر رجعي.

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مقدم بواسطة: سكاي نيوز عربية



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وأوضح أن الوزارة عممت في وقت سابق على جميع فروعها التي أبلغت بدورها منسوبي المساجد بضرورة التقيد بالتعليمات والأنظمة الخاصة بإيصال التيار الكهربائي إلى المساجد وعدم التعدي عليها، مؤكدا أن الوزارة لن تتهاون أو تتراجع عن تتبع وملاحقة المتورطين في عمليات السرقة وإحالتهم إلى الجهات المختصة حتى يتم القضاء على هذه الحالات نهائيا.