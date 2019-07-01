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وأكد آل الشيخ، ردا على سؤال «عكاظ» عن هذه الحالات، اكتشاف سرقة المياه والتيار الكهربائي المخصصين لمساجد الوزراة من قبل محلات تجارية ومزارع ومساكن بعضها لأئمة ومؤذنين، فيما تتحمل الوزارة دفع فواتير الإستهلاك فيها.
وشدد على أن الوزارة ستحيل المتورطين إلى الجهات المختصة لمحاسبتهم بأثر رجعي.
الاقتصاد السعودي يحتل المرتبة 16 بين اقتصادات مجموعة العشرين
مقدم بواسطة: سكاي نيوز عربية
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الاقتصاد السعودي يحتل المرتبة 16 بين اقتصادات مجموعة العشرين
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وأوضح أن الوزارة عممت في وقت سابق على جميع فروعها التي أبلغت بدورها منسوبي المساجد بضرورة التقيد بالتعليمات والأنظمة الخاصة بإيصال التيار الكهربائي إلى المساجد وعدم التعدي عليها، مؤكدا أن الوزارة لن تتهاون أو تتراجع عن تتبع وملاحقة المتورطين في عمليات السرقة وإحالتهم إلى الجهات المختصة حتى يتم القضاء على هذه الحالات نهائيا.
كانت هذه تفاصيل خبر آل الشيخ لـ«عكاظ»: إحالة سارقي كهرباء المساجد للنيابة.. بينهم أئمة ومؤذنون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.