تسليم الدفعة الأولى من الوحدات السكنية لمستفيدي الجمعيات الخيرية بالجوف

2019-07-01

متابعات الخليج 365 - واس

سلم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف اليوم, الدفعة الأولى من الوحدات السكنية لمستفيدي الجمعيات الخيرية بالمنطقة والبالغ عددها 18 جمعية، تم شراؤها من قبل وزارة الإسكان ممثلة بالإسكان التنموي.

Advertisements



وأوضح مدير عام فرع وزارة الإسكان بمنطقة الجوف فهيد بن مطلق الشمري لسموه أن الوحدات السكنية التي تم شراؤها من قبل وزارة الإسكان ممثلة بالإسكان التنموي حلول سكنية عاجلة تختلف مساحاتها حسب احتياج العائلة المستفيدة، مبينا أن آلية تسليم الوحدات يتم عن طريق الجمعيات الخيرية بالمنطقة التي سبق أن وقعت مذكرات تعاون مع وزارة الإسكان وفق المستحقين لديها وبعد تدقيق هذه القوائم من وزارة الإسكان، كما ان العمل جاري بشراء وحدات سكنية وفق الالية المعتمدة.



وثمن سمو أمير منطقة الجوف لوزارة الإسكان هذا العمل الخيري من خلال مد جسور التواصل بينها وبين الجمعيات الخيرية بالمنطقة لتوفير منازل لمستفيديها تحقيقا لأهداف رؤية المملكة 2030 الساعية إلى البناء في الانسان وتنميته وتوفير حياة مناسبة له تضمن له حياة كريمة.