الشاعر علي السالمي يعتزل العرضة

2019-07-01

متابعات الخليج 365 - الرياض

قرر الشاعر علي السالمي، شاعر العرضة الجنوبية، الاعتزال في قرار مفاجئ أثار حالة من الشجن والحزن بين محبيه.

‏وقال السالمي في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “إنني قد قررت وتوكلت وعقدت العزم على أن يكون صيف هذا العام 1440 هو الموسم الأخير بالنسبة لشاعر العرضة الجنوبية علي السالمي”.

وأضاف علي السالمي: “اعتذر من ربعي بني شهر وقبائلي رجال الحجر ولجميع جماهير العرضة الجنوبية عن أي قصور قد حدث مني دون قصد متمسكاً بشرف خدمتهم فيما يحتاجونني فيه”.

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وأثار هذا القرار حالة من الحزن بين محبي الشاعر السالمي حيث علق أنس الشهري بقوله “اتمنى يابو نواف إعادة النظر في هذا القرار”.

وعلق محمد الرامي قائلاً: “قالها خالد الفيصل: ولاني بندمان على كل مافات أخذت من حلو الزمان أورديه”.

وقالت غادة الشهري “الله يوفقك ماقصرت والله انك كفوو، ودي وطلب مني ان يكون اعتزالك هذ اللعرضه والمناسبات فقط، أما الوطنية فأتمنى أن لاتعتذر منها قصيد.. وشيلات.. فهذا أقل شي تقدمه انت وغيرك من المنشدين والشعراء.. لايروق لنا إلا صوتك وحرفك، ودمت لنا وللوطن محب بالتوفيق شاعرنا”.

وغرد محمد بن دايل القرني بقوله: “ستبقى في ذاكرة الشعر حتى وأن سولت نفسك لك خروجك منها، لانك المتفرد والمتجدد دائماً”.