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حفلة تاريخية عالمية لعبدالمجيد عبدالله في موسم الرياض

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2019-07-01

حفلة تاريخية عالمية لعبدالمجيد عبدالله في موسم الرياض

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ عن تنظيم حفلة تاريخية عالمية، تحت مسمى”مجيديات” للفنان عبدالمجيد عبدالله؛ ضمن موسم الرياض.

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وقال تركي آل الشيخ في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “اجتمعت اليوم مع أخي الفنان الكبير عبدالمجيد عبدالله، واتفقت معه في موسم الرياض على حفلة تاريخية عالمية بمسمى مجيديات، تكريماً لأحد عمالقة الفن العربي”.

بدوره علق الفنان عبدالمجيد عبدالله على تغريدة آل الشيخ، بقوله: “وزيرنا أبوناصر مبدّع واللي شفته الليلة من فعاليات موسم الرياض الذي سينطلق في منتصف أكتوبر والتجهيزات العالمية شيء غير عادي وانتظروني في مجيديات”.





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