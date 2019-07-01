جامعة نجران تختتم معرضها السنوي للقبول والتسجيل

2019-07-01

متابعات الخليج 365 - نجران

اختتمت جامعة نجران ممثلة بعمادة الجامعة للقبول والتسجيل، معرضها السنوي الثالث للقبول والتسجيل، وذلك بمجمع نجران رويال سنتر.

وأبان عميد القبول والتسجيل في جامعة نجران الدكتور زهير العمري، أن المعرض الذي بدأ في العشرين من هذا الشهر وامتد لسبعة أيام، اشتمل على ثلاثة أجنحة، استفاد من خدماته ما يربو عن 1500 شخص.

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وأضاف العمري أن معرض القبول والتسجيل الثالث بجامعة نجران استقبل 483 طلباً إلكترونياً جديداً للتسجيل بالجامعة، و320 تعديلاً لطلبات تسجيل إلكترونية سابقة.

كما استقبلت جامعة نجران في معرضها الثالث للقبول 723 استفساراً حول القبول من قبل المتقدمين والمتقدمات.