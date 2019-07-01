رابط بوابة القبول الموحد للتقديم في الكلية التقنية بالأحساء

2019-07-01

متابعات الخليج 365 - الأحساء

أعلنت الكلية التقنية بمحافظة الأحساء مواصلة عملية القبول للفصل التدريبي الأول من العام 1440-1441هـ في برنامج الدبلوم لخريجي الثانوية العامة والمعاهد الثانوية الصناعية حتى اليوم الثاني عشر من ذي القعدة القادم، وذلك عبر بوابة القبول الموحد بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

ونشرت الكلية التقنية بمحافظة الأحساء رابط التقديم عبر بوابة القبول الموحد (اضغط هنا).

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وأوضح عميد الكلية سعد بن عبدالرحمن اليمني أن التخصصات المتاحة في برنامج الدبلوم هي قسم تقنية الحاسب الآلي (برمجيات – دعم فني – شبكات)، وقسم التقنية الإدارية (محاسبة – إدارة مكتبية)، إضافة إلى تخصص المحركات والمركبات وتخصص صيانة الآلات الميكانيكية ويتم التقديم عليها من خلال بوابة القبول الموحد .

دعا وكيل الكلية لشؤون المتدربين غازي بن صالح العيد، المتقدمين لمراعاة الدقة أثناء تعبئة الطلب وإرساله آليا عبر بوابة القبول الموحد .

وأشار إلى أنه لن ينظر لأي طلب لم يسجل عن طريق البوابة الإلكترونية، حاثا إياهم على الاطلاع على شروط القبول والتسجيل وكذلك المزايا التي يحصل عليها المتدرب من خلال بوابة القبول الموحد (اضغط هنا).