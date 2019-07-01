2019-07-01

حـادث مروري يتسبب في حريق ضخم بشاحنتين في حائل

متابعات الخليج 365 - حائل

وقع حـادث مروري مروع بين شاحنة وقود وشاحنة أخرى لنقل المواد الغذائية مساء أمس الأحد، على مدخل مدينة حائل الشرقي.

وأسفر الحادث عن اشتعال حريق ضخم بالشاحنتين وعرقلة الحركة المرورية.

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وعلى الفور، تدخلت فرق الدفاع المدني للسيطرة على الحريق، ومنع انتشاره لمساحة أكبر، فيما اضطرت الجهات المعنية إلى إغلاق الطريق وإبعاد المركبات الأخرى حرصاً على سلامتها.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بحائل المقدم نافع الحربي، أن فرق الدفاع المدني تمكنت من إخماد الحريق، دون إصابات.