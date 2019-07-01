جامعة نجران تواصل القبول الإلكتروني لخريجي الثانوية العامة

جدة - عمرو شويل نجران - الخليج 365:

تواصل جامعة نجران ممثلة بعمادة الجامعة للقبول والتسجيل، القبول الإلكتروني للطلاب والطالبات من خريجي المرحلة الثانوية وخريجاتها الراغبين الالتحاق بالجامعة للعام الجامعي 1440هـ / 1441هـ على ثلاث مراحل، يعقبه القبول الاحتياطي للفصلين، والقبول الاحتياطي للفصل الثاني.

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وأوضح عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور زهير العمري أن آلية القبول تتكون من ثلاث مراحل، أولها مرحلة القبول الرئيس، التي بدأت 16/ 10/ 1440 هـ وتنتهي 4/ 11/ 1440 هـ، وتعلن نتائجها في 7 من الشهر نفسه، والثانية ستكون للقبول الاحتياطي للفصلين وتبدأ بتاريخ 18 ـ 25 / 11/ 1440هـ، وتعلن نتائجها في 28 من ذي القعدة، فيما ستخصص المرحلة الثالثة للقبول الاحتياطي للفصل الثاني حسب المقاعد المتاحة وتبدأ بتاريخ 3/ 12/ 1440هـ حتى 17/ 4/ 1441هـ، وتعلن نتائجها بتاريخ 21/ 4/ 1441هـ .

وبيّن العمري، أن الجامعة حددت عدداً من الشروط الواجب توفرها في المتقدم وهي، أن يكون سعودياً أو من أم سعودية، ويكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من داخل المملكة أو خارجها، وأن يكون حسن السيرة والسلوك.

إضافة إلى عدم تجاوز عمر المتقدم 25 عاماً والمتقدمة 30 عاماً، وكذلك استيفاء أيّ شروط أخرى تراها الجامعة، مشيراً إلى أن التقديم سيكون متاحاً فقط على البوابة الإلكترونية للجامعة عبر الرابط الالكتروني التالي: https://edugate.nu.edu.sa.