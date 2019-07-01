هدف: طرح 26 ألف فرصة تدريبية لـ 13 ألف طالب وطالبة تم قبولهم في برنامج التدريب "صيفي"

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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كشف صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، عن طرح 26 ألف فرصة تدريبية، عرضتها 1561 منشأة في القطاع الخاص، ضمن برنامج التدريب الصيفي "صيفي"، حيث تم قبول نحو 13 ألف طالب وطالبة في البرنامج حتى الآن.

وجدد "هدف" دعوته للمنشآت والجهات التدريبية، للتسجيل في البرنامج، وعرض الفرص التدريبية عبر الرابط: http://saifi.hrdf.org.sa .

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وبين الصندوق أن آخر موعد لطرح الفرص التدريبية من قبل منشآت القطاع الخاص والمعاهد التدريبية، وكذلك لاختيار الفرص التدريبية من قبل الطلاب، سيكون الأول من ذي القعدة الموافق للرابع من يوليو المقبل، فيما سيبدأ تنفيذ البرنامج في الرابع من ذي القعدة الموافق للسابع من يوليو، وينتهي في 29 ذي القعدة الموافق للأول من أغسطس.

ويأتي تنفيذ برنامج التدريب الصيفي "صيفي" بناء على الأمر السامي الكريم الصادر برقم (7/ب/2942) وتاريخ 1 / 3 / 1418هـ، وقرار وزير العمل والتنمية الاجتماعية رقم (1/1047) وتاريخ 8 / 3 / 1429هـ المنظم لعمليات التنفيذ، والذي يلزم منشآت القطاع الخاص التي تستخدم 25 عاملا فأكثر بقبول نسبة من الطلبة والطالبات، بهدف التدريب وإكسابهم مهارات وخبرة عملية خلال فترة الصيف.

ويتركز دور الصندوق في الإشراف على برنامج التدريب الصيفي من خلال وضع الخطط الاستراتيجية والتنفيذية، وكذلك القيام بالعملية التنظيمية من خلال التواصل مع الجهات المعنية الرئيسية (وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والغرف التجارية ومنشآت القطاع الخاص والجهات التدريبية والطلاب).

وأعد "هدف" دليلا إرشاديا للمنشآت على الموقع الالكتروني لـ "صيفي" لشرح كيفية المشاركة في البرنامج، حيث يقدم البرنامج فرصا تدريبية للطلاب والطالبات في منشآت القطاع الخاص والجهات التدريبية، على ألا يقل عمر الطالب أو الطالبة عن 17 عاما، وذلك بهدف إكسابهم القدرات الأساسية لتساعد في تأهيلهم لتلبية احتياجات سوق العمل.