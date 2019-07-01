، فيديو .. مقتل 10 أشخاص في اقتحام طائرة مجمع طائرات ،

محمد بن مسعود - الدمام - أثناء إقلاعها من مطار أديسون الأمريكي .. كانت في طريقها إلى فلوريدا

قال مسؤول في مطار أديسون بولاية تكساس الأمريكية، إن عشرة أشخاص كانوا على متن طائرة صغيرة لقوا حتفهم، يوم الأحد، إثر اقتحامها حظيرة طائرات في أثناء إقلاعها من المطار.

وحسب وكالة "رويترز"، قالت دارسي نوزيل؛ نائبة مدير المطار الواقع في منطقة تجارية تبعد 24 كيلو مترا شمالي دالاس، إن الطائرة بيتش كرافت بي ئي-350 كينج إير ذات المحركين تحطمت واشتعلت النيران فيها.

وأضافت، أن الطائرة كانت في طريقها إلى فلوريدا، وقالت إنه لم يتم الإبلاغ عن إصابة أحد على الأرض.

ومن المقرر أن يصل إلى موقع الحادث في وقت لاحق محققون من الهيئة الوطنية الأمريكية لسلامة وسائل النقل.

ونقلت شبكة "سي بي إس" الإخبارية عن إدوارد مارتيل؛، المتحدث باسم مدينة أديسون: إن الطائرة كانت تقلع في الطرف الجنوبي من المطار، وعقب خروجها من المدرج انحرفت إلى اليسار وهبط جناحها الأيسر بشدة، ثم اقتحمت جدران حظيرة الطائرات وتحطمت تماماً واشتعلت فيها النيران.

يقول الشهود الذين شاهدوا تحطم الطائرة إنها تكافح عند الإقلاع ويبدو أنها فقدت قوتها وارتفاعها الذي لم يزد على 60 متراً.