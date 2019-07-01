خدمات الإقامة المميزة: لا يخضع حاملها وأسرته للأحكام المتعلقة بالمقابل المالي

أكّد الحساب الرسمي لخدمات الإقامة المميزة على “تويتر”، إعفاء حاملها وأسرته من المقابل المالي للوافدين والمرافقين.

وقال الموقع في ردّه على أحد الأسئلة التي جاءت: هل يُعفى حامل #الإقامة_المميزة وأسرته من المقابل المالي للوافدين والمرافقين؟ إن قرار مجلس الوزراء الصادر بالموافقة على نظام الإقامة المميزة يتضمن عدم خضوع حامل الإقامة المميزة وأسرته للأحكام المتعلقة بالمقابل المالي الذي يستحصل عن كل مرافق ومرافقة للعاملين الوافدين في القطاع الخاص. وكان مركز الإقامة المميزة، قد بدأ استقبال طلبات الراغبين في الحصول على الإقامة المميزة السعودية من خلال المنصة الإلكترونية الشاملة «سابرك» saprc.gov.sa.