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ضبطت وحدة الخدمات النسائية في بلدية الخرج أمس (الأحد)، العديد من المخالفات للأنظمة والاشتراطات البلدية، خلال جولات رقابية على الكافيهات والمطاعم النسائية في مدينة السيح. وغرمت الفرق الميدانية التابعة للبلدية تلك الكافيهات والمطاعم؛ بسبب المخالفات الصحية والنظامية التي سجلتها خلال جولاتها الرقابية.
وتمكنت الفرق الميدانية من ضبط كميات من المواد الغذائية منتهية الصلاحية التي تشكل ضرراً على مستخدميها، وكذلك ضبط عاملات لا يحملن شهادات صحية، وجرى تطبيق لائحة الغرامات النظامية بحدها الأعلى على المخالفات المضبوطة.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور: جولات رقابية بالخرج تضبط مخالفات عديدة بكافيهات ومطاعم نسائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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