“الحصيني” يبشر بانخفاض درجات الحرارة في المملكة.. الحالة تبدأ غدًا وتستمر إلى هذه المدة

توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، أن تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض ما بين 3 إلى 4 درجات بدءًا من يوم غدٍ الاثنين.

وقال “الحصيني” على حسابه في موقع “تويتر”: “من غد الاثنين متوقع -إن شاء الله- أن يطرأ انخفاض طفيف في درجات الحرارة ويتراوح الانخفاض من 3 إلى 4 درجات عما هي عليه الأيام الماضية”. وأضاف: يستمر لمدة 5 أيام بحيث يخف الحر قليلًا مع نشاط للرياح على القطاعين الشرقي والغربي من المملكة، مثيرة للأتربة من خفيفة إلى متوسطة معظم أيام الأسبوع.