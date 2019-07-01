توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، أن تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض ما بين 3 إلى 4 درجات بدءًا من يوم غدٍ الاثنين.
وقال “الحصيني” على حسابه في موقع “تويتر”: “من غد الاثنين متوقع -إن شاء الله- أن يطرأ انخفاض طفيف في درجات الحرارة ويتراوح الانخفاض من 3 إلى 4 درجات عما هي عليه الأيام الماضية”. وأضاف: يستمر لمدة 5 أيام بحيث يخف الحر قليلًا مع نشاط للرياح على القطاعين الشرقي والغربي من المملكة، مثيرة للأتربة من خفيفة إلى متوسطة معظم أيام الأسبوع.
كانت هذه تفاصيل خبر “الحصيني” يبشر بانخفاض درجات الحرارة في المملكة.. الحالة تبدأ غدًا وتستمر إلى هذه المدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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