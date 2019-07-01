المرور: استعمال منبهات مركبة الطوارئ في غير الضرورة.. مخالفة مرورية

أكدت الإدارة العامة للمرور أن قيام سائق مركبة الطوارئ باستعمال المنبهات الخاصة بها من غير ضرورة يعد مخالفة مرورية. جاء ذلك ضمن سلسلة من الرسائل التوعوية التي تبثها الإدارة العامة للمرور عبر حسابها الرسمي على تويتر.

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