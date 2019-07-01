إطلاق المرحلة الأولى لتطوير محاور الطرق الرئيسية بالرياض.. هذه هي أهداف المشاريع

أطلقت أمانة منطقة الرياض المرحلة الأولى من مشاريع تطوير محاور الطرق الرئيسية في العاصمة، وذلك تحقيقاً لمستهدفات برنامج التحول الوطني 2020 المتماشي مع رؤية المملكة 2030. وتتضمن المرحلة الأولى 5 مراحل طرق رئيسية، هي: طريق التخصصي، طريق الإمام سعود بن عبدالعزيز، طريق الطائف، طريق الأمير مساعد بن عبدالرحمن، طريق العزيزية.

وتهدف الأمانة من تنفيذ المرحلة الاولى إلى تحقيق 7 أهداف، وهي توفير بيئة حضارية ذات مستويات عالية، وتوفير شبكة طرق ذات معايير عالية، وتحقيق التكامل مع برامج ومبادرات التحول الوطني (الرياض الخضراء)، وتحسين المشهد الحضري للمدينة. كما تهدف للارتقاء بجودة الحياة في المدن السعودية، والتكامل مع مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض، ورفع مستوى جودة الفراغات العمرانية بالمدينة. ومن المتوقع أن تحقق المرحلة الأولى من مشاريع تطوير محاور الطرق الرئيسية في مدينة الرياض العديد من النتائج الإيجابية، مثل زيادة المسطحات الخضراء وتوفير بيئة ملائمة للمشي، والتشجيع على استخدام مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام، ومعالجة الاختناقات المرورية، وتنظيم مواقف السيارات، وتحسين أعمال السفلتة والأرصفة.

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