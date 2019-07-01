جامعة طيبة تعلن 4 برامج ماجستير لإعداد المعلم

أعلنت كلية التربية بجامعة طيبة عن موافقة وزارة التعليم على تقديم الجامعة لأربعة برامج ماجستير في إعداد المعلم، وتتضمن: «التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي والإرشاد المدرسي والتربية الخاصة» .

وأوضح عميد كلية التربية في جامعة طيبة الدكتور علي آل مقبل أن الدراسة في تلك البرامج ستبدأ مع الفصل الثاني للعام الدراسي القادم، مشيرًا إلى أن الجامعة ستعلن خلال الفصل الدراسي الأول موعد القبول وتفاصيل شروط البرامج ومواعيد المقابلات الشخصية للمتقدمين .

ونوَّه آل مقبل بأن هذه البرامج تختلف عن الدبلوم التربوي الذي تم إلغاؤه نهائيًا في الجامعات، إذ إن هذه البرامج الأربعة عبارة عن «ماجستير» خاص لإعداد المعلم لمهنة التدريس، وتبلغ مدته سنتين وتتركز الدراسة فيه على الجوانب التطبيقية والميدانية بشكلٍ مكثف.

يشار إلى رؤية جامعة طيبة ترتكز على المساهمة في بناء مجتمع يعزز التنمية المستدامة واقتصاديات المعرفة من خلال تعليم متميز وبحوث نوعية وشراكة

مجتمعية في بيئة محفزة للتعلم والإبداع​، وتعمل بناء على استراتيجية مفادها: التميز في التعليم والتعلم، وتطوير البحث العلمي والدراسات العليا لخدمة قضايا المجتمع، وبناء شراكة حقيقية مع المجتمع، فضلًا عن الالتزام بالتحسين المستمر للتنظيم الإداري والمالي، وتنويع مصادر الدخل، وبناء بيئة جامعية جاذبة ومتكاملة، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات الضامنة للارتقاء بمكانة وتصنيف الجامعة محليًّا وإقليميًّا وعالميًّا، وفقًا للموقع الإلكتروني للجامعة.