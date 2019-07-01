بالصور.. مرور الداير تضبط 340 مخالفة خلال أسبوع

ضبطت شعبة مرور محافظة الداير أكثر من 340 مخالفة، خلال حملة ركزت على مخالفات «السير بدون لوحات أمامية أو خلفية» و«تظليل زجاج المركبة».

وركزت الحملة، التي استمرت أسبوعًا على مداخل ومخارج المحافظة وعلى الشارع الرئيسي؛ بهدف رفع درجة السلامة المرورية والحد من الظواهر التي تهدد السلامة العامة للسير، وذلك بمتابعة مستمرة من مدير شعبة مرور محافظة الداير أحمد بن موسى المالكي.

يشار إلى أن نظام المرور ينص على فرض غرامات مالية لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد عن 10 آلاف ريال، على مرتكبي مخالفات «قيادة المركبة تحت تأثير مسكر أو مخدر أو عقاقير محذر من القيادة تحت تأثيرها»، أو «استخدام لوحات غير عائدة للمركبة أو طمس رقم هيكل المركبة أو محاولة طمسه».

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وكان المرور السعودي، حذر في وقت سابق من تجاهل إشارة «أمامك أفضلية»، كونه مخالفة مرورية، مضيفًا أن «عدم الوقوف وقوفًا تامًّا عند إشارة (أمامك أفضلية) في حالة مرور مركبات على الطريق المعطى له الأفضلية، يعد مخالفة مرورية»، مشيرًا إلى أن التقيد بالتعليمات واجب للحفاظ على السلامة المرورية.

يشار إلى أن نظام المرور ينص على فرض غرامة مالية من 500 إلى 900 ريال، على سائق المركبة في حال قيامه باستعمال المنبهات الخاصة بها من غير ضرورة، وعدم إعطاء أفضلية المرور في ملتقيات الطرق أو تقاطعاتها لسائق المركبة المتقدم على غيره في حال عدم وجود لوحات تنظم ذلك، وعدم قيام السائق في حال تغيير اتجاهه بالدوران للخلف بإعطاء أفضلية المرور للمركبات القادمة من الاتجاهات الأخرى

وينص النظام على نفس الغرامة، عند عدم قيام السائق في حال إغلاق جزء من الطريق بإعطاء الأفضلية لمن كان طريقه مفتوحا، وعدم قيام السائق الراغب في تغيير مساره بإعطاء الأفضلية لسائق المركبة التي تسير في اتجاه مستقيم في حال سير المركبتين متحاذيتين بشكل متوازٍ، وعدم إعطاء أفضلية المرور للمركبات القادمة من طريق رئيسة في حالة تقاطعها مع طريق فرعية أو طريق ترابية.