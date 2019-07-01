السعودية اليوم / بدء التسجيل في دبلومات معهد النعيم لتأهيل معلمات القرآن الكريم بعنيزة



عنيزة 28 شوال 1440 هـ الموافق 01 يوليو 2019 م واس

أعلنت جمعية تحفيظ القرآن الكريم بعنيزة عن بدء التسجيل في دبلومات معهد النعيم لتأهيل معلمات القرآن الكريم بعنيزة للعام الدراسي القادم 1441هـ، بإشراف أكاديمي من جامعة القصيم.

وتمنح الخريجات شهادات معتمدة من الجامعة في عدة مجالات وهي: الدبلوم العالي لتدريس القرآن الكريم، والدبلوم التأهيلي لتدريس القرآن الكريم، والدبلوم التكميلي لتدريس القرآن الكريم، وكذلك الدبلومات المطروحة وهي: الدبلوم العالي لإعداد معلمات التدبر، والدبلوم العالي لمديرات الدور النسائية.

وأوضح المشرف الأكاديمي بالمعهد الدكتور غانم بن عبدالله الغانم أن البرامج تهدف إلى تأهيل معلمات ذات كفاءة متميزة في تعليم كتاب الله تعالى وفق منهج أكاديمي، وتأهيل نخبة من المعلمات المتخصصات في تدبر القرآن الكريم وفق منهجية علمية، وتحصيل الطالبة للعلوم القرآنية والمهارية التطبيقية، والإسهام في خدمة كتاب الله تعالى وعلومه، وتطوير أداء منسوبات الجمعية، إلى جانب الإسهام في تطوير أداء معلمات القرآن في المؤسسات الحكومية والخاصة.

// انتهى //

10:55ت م

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