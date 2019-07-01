السعودية اليوم / أمطار متفرقة على محافظتي الطائف وميسان



الطائف 28 شوال 1440 هـ الموافق 01 يوليو 2019 م واس

هطلت أمس، أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء متفرقة من محافظة الطائف، شملت الحوية، وبلاد ثمالة، ومحافظة ميسان، شملت صيادة وحداد بني مالك، ووادي مثان ببني الحارث .

جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد .

// انتهى //

10:52ت م

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