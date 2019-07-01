السعودية اليوم / انفجار قوي وسط العاصمة الأفغانية كابول



كابول 28 شوال 1440 هـ الموافق 01 يوليو 2019 م واس

وقع انفجار قوي صباح اليوم وسط العاصمة الأفغانية كابول، من غير أن يُعرف في الوقت الحاضر إن كان أدى لوقوع ضحايا.

وأوضح متحدث باسم وزارة الداخلية الأفغاني نصرت رحيمي في رسالة إلى وسائل الإعلام أن الانفجار وقع الساعة 8,55 (4,25 ت غ) في حي بولي محمود خان, مبيناً سنعطي المزيد من التفاصيل لاحقًا.

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09:05ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.