شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء الكويتي يشيد بتصدي السعودية للعدوان الحوثي والان مع التفاصيل
بحث مجلس الوزراء الكويتي الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي، وأعرب عن إدانته واستنكاره الشديدين للهجوم الإرهابي المتواصل من قبل المليشيات الحوثية على المنشآت والمناطق الآهلة بالسكان الآمنين.
وأشاد البيان الصادر عن المجلس الأحد، بما حققته القوات الأمنية السعودية من إنجازات في التصدي للعدوان الحوثي المستمر وردعه ليؤكد تضامن الكويت مع السعودية، وتأييدها لما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها، واستقرارها، داعياً المجتمع الدولي لاتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة هذه الأعمال الإجرامية المتكررة.
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