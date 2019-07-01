وفاة الفنان المصري عزت أبو عوف بعد صراع مع المرض

2019-07-01

متابعات الخليج 365 - الرياض

توفي الفنان المصري عزت أبو عوف بعد صراع كبير مع المرض، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، داخل أحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة.

وقال أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية المصرية، إن الفنان عزت أبو عوف توفي بعد تراجع حالته الصحية بشكل لافت.

وكان الفنان عزت أبو عوف يتلقى العلاج خلال الفترة الماضية، خاصة أنه كان يعاني من تعب في الكبد والقلب.

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وكانت الفنانة مها أبو عوف، كانت قد صرحت في وقت سابق بأن حالة شقيقها عزت أبو عوف (70 عاماً) حرجة جداً، وأنه يرقد داخل العناية المركزة في أحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة، بحسب تقارير محلية.

يشار إلى أن آخر ظهور فني للفنان عزت أبو عوف، كان بصحبة المطرب المصري، عمرو دياب، في إعلان تابع لشبكة المحمول “فودافون”.

وعزت أبو عوف من مواليد 21 أغسطس عام 1948، وكانت بدايته الفنية من خلال فرقة “الفور إم” الغنائية، التي أسسها مع أشقائه، ثم امتهن التمثيل في عام 1992، ويعتبر أول من اكتشف المطرب المصري محمد فؤاد وقدمه لفرقته “الفور إم”، وله رصيد حافل في السينما والدراما التلفزيونية.

وشارك عزت أبو عوف معظم فناني مصر أعمالهم، منهم عادل إمام في فيلم “طيور الظلام” وعمرو دياب في فيلم “آيس كريم في جليم” وأحمد زكي في “أرض الخوف”.

كما تولى عزت أبو عوف رئاسة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في عام 2006، واستمر بنجاح لمدة 7 سنوات، وتم لأول مرة خلال فترة رئاسته للمهرجان استضافة الممثلة الفرنسية، جوليت بينوش، والنجم الأمريكي، ريتشارد جير، وذلك في الدورة الـ 34 للمهرجان.